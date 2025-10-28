قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

طفرة غير مسبوقة في صادرات مصر الزراعية.. إنجازات استراتيجية تعزز مكانة مصر عالميًا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حققت مصر إنجازًا كبيرًا في زيادة حجم صادراتها الزراعية خلال العام الجاري، حيث أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي صادرات مصر من المحاصيل الزراعية بلغ نحو 7.5 مليون طن حتى نهاية الشهر الماضي.

 هذه الزيادة تقدر بأكثر من 600 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس إقبالًا عالميًا متزايدًا على المنتجات الزراعية المصرية.

نمو القطاع الزراعي وتوقعات بالاستمرار في النمو 

أوضح الوزير أن القطاع الزراعي شهد نموًا ملحوظًا، حيث تجاوزت قيمة الصادرات الزراعية 10.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة لتتراوح بين 11.5 و12 مليار دولار بنهاية العام. كما أشار إلى أن مصر نجحت في فتح أكثر من 465 سوقًا عالميًا جديدًا أمام منتجاتها الزراعية، مما يعزز من مكانتها في الأسواق الدولية.

جودة المنتجات الزراعية المصرية 

أكد الوزير أن مصر أصبحت من أكبر الدول المصدرة للبطاطس والبرتقال والفراولة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات تتمتع بجودة عالية تحظى بثقة المستوردين، ما يعكس تطور الإنتاج الزراعي المحلي وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية.

تطوير منظومة التعاونيات الزراعية 

فيما يتعلق بتطوير التعاونيات الزراعية، شدد الوزير على أهمية فتح حوار مجتمعي شامل يضم الجامعات الزراعية وقيادات الجمعيات والمزارعين، بهدف معالجة التحديات الواقعية التي تواجه القطاع الزراعي. كما أكد على ضرورة أن يكون دور الجمعيات الزراعية أكثر فاعلية من خلال تقديم الدعم الفني والإرشادي وتعزيز مشروعات إحياء القرى المنتجة.

دعم الابتكار والتصدير 

اختتم الوزير تصريحاته بتوجيه الشكر لجميع العاملين في القطاع الزراعي، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز الابتكار، التصدير، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

 

