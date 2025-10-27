برلمانية: ارتفاع الصادرات الزراعية مؤشر قوي على نجاح السياسات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ما تشهده مصر من نمو ملحوظ في الصادرات الزراعية يعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، ويؤكد قدرة القطاع الزراعي على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات.

خطط التنمية المستدامة للدولة

وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن تجاوز حجم الصادرات 7.5 مليون طن وزيادة قيمتها إلى أكثر من 10.6 مليار دولار يعكس التوسع العالمي لمنتجات مصر الزراعية، مشيرة إلى أن فتح أسواق جديدة ورفع جودة الإنتاج يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي ورفع دخل الفلاحين ودعم منظومة التعاونيات الزراعية.

وأوضحت النائبة أن هذا النجاح الزراعي سيكون له أثر إيجابي على خطط التنمية المستدامة للدولة، داعية إلى استمرار دعم البحث العلمي والابتكار في الزراعة لتثبيت مكانة مصر الريادية بين الدول المنتجة والمصدرة للمنتجات الزراعية.