برلماني: قفزات الصادرات الزراعية دليل على قوة الاقتصاد المصري واستراتيجية الدولة الناجحة

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما حققته مصر من طفرة في الصادرات الزراعية يعكس نجاح السياسات الزراعية للدولة، ويؤكد قدرة مصر على المنافسة عالمياً في الأسواق الزراعية.

فتح أسواق جديدة وتعزيز الجودة

وأضاف الدسوقي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن تجاوز حجم الصادرات 7.5 مليون طن وزيادة الإيرادات إلى أكثر من 10.6 مليار دولار يعد مؤشراً إيجابياً على تطور القطاع الزراعي، مشيداً بجهود وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في فتح أسواق جديدة وتعزيز الجودة، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأشار إلى أن تطوير التعاونيات الزراعية وتحويلها لمراكز تنمية متكاملة يمثل خطوة هامة لدعم الفلاح المصري وتحسين مستوى الإنتاج، مؤكداً أن استمرار الاستثمار في الابتكار الزراعي والتكنولوجيا الحديثة سيضع مصر في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة للمنتجات الزراعية على المستوى الإقليمي والدولي.