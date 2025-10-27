قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أبو صدام: تفعيل دور التعاونيات ضرورة لدعم المزارعين وتطوير قطاع الزراعة

وزير الزراعة ونقيب الفلاحين
شيماء مجدي

شارك حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب الفلاحين  بدعوة رسمية من وزير الزراعة بقاعة المركز الإقليمي للأغذية والاعلاف في جلسة حوار مجتمعي لمناقشة التعديلات الخاصة بقانون التعاونيات الجلسو عقدها وزير الزراعة علاء فاروق والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية وشارك فيها لفيف من القيادات الفلاحية والشخصيات العامة.


وطالب أبوصدام بالجلسة بضرورة تحديد مدة عضويه مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلي تعديل شروط إنشاء الجمعيات وشروط العضويه واليات اتخاذ القرارات مع تطبيق التجارب الدولية الناجحه في مجال التعاونيات مثل التجربة الايطاليه بالإضافة إلي ضرورة تمثيل المرأة والشباب واصحاب الحيازات الصغيره بنسب ملائمة في مجالس الإدارة .


وأكد عبدالرحمن أن تفعيل دور التعاونيات الزراعية ضروري لتمكينها من القيام بدورها الهام في تقديم الخدمات للفلاحين وتخفيف الاعباء عنهم وتوفير المستلزمات الزراعية بصوره امنه واسعار معقوله ومساندتهم في تسويق محاصيلهم مع توفير الارشاد اللازم والمساهمة في نشر ثقافة الزراعه التعاقدية والري الحديث
وأشار ابوصدام لضرورة اغتنام فرصة سعة صدر واهتمام القياده السياسيه بالقطاع الزراعي حاليا لاحداث التطوير المناسب للانتقال للجمهورية الجديدة بوضع يناسب حجم وقيمة مصر في المجال الزراعي  كما اشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الزراعة بقيادة الوزير المحب للفلاحين علاء فاروق .


ولفت عبدالرحمن لضرورة زبادة تسليط الضوء علي القطاع الزراعي بانجازاته ومعوقاته كاهم القطاعات الاقتصادية والاستراتيجيه بمصر للوصول إلي أقصي ما بمكن الوصول اليه من تنمية زراعية ورفعه وتحسين لمعيشة الفلاحين وتذليل ابة عقبات تواجه الزراعه بمصر.

