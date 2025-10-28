جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجانا رياضيا على ملاعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة.

وألقى اللواء أحمد حسن أبو شرق مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة أشار خلالها إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم تقديرا لتضحياتهم فى الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته ، مشيدا بالإنجازات التى حققتها الفرق الرياضية بالجمعية خلال الفترة الماضية.

وتضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المسابقات بين الفرق الرياضية من أعضاء الجمعية ، شملت المنافسات ألعاب القوى وكرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة الريشة الطائرة وإجتياز الموانع بالكراسى المتحركة، وإتسمت المسابقات بالروح الرياضية العالية.

كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية ، وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس على الفرق الفائزة.

حضر فعاليات المهرجان الرياضى عدد من قادة القوات المسلحة .

يأتي ذلك فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.