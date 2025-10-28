قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتعال الحرب من جديد.. إسرائيل تطلب إذن أمريكا للعدوان على لبنان
الذهب نزل 100 جنيه.. مفاجأة سارة للمقبلين على الزواج
1916 جنيهًا كل شهر.. احسب عائد 100 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي المصري
شرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير بجميع المدارس الخميس المقبل
قرار عاجل في طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك
المتهم بإنهاء حياة شينزو آبي يقرّ بجريمته.. و"كنيسة التوحيد" تعود إلى الواجهة في اليابان
المتحف المصري الكبير.. مشروع حضاري عملاق يرى النور (تسلسل زمني)
للحد من الأخطاء الطبية وتحقيق الرعاية الذكية.. تفاصيل إطلاق مصر للروشتة الرقمية
سيارة تطيح بشخص أثناء عبوره الطريق بالمنيب
البترول: شراكات جديدة في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز
لغز مريخي عمره 25 عاما.. سر الأخاديد المتعرجة على الكوكب الأحمر
إعلام عبري: الاحتلال قد يفرض عقوبات على حماس بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية
البابا لاوُن يوقع رسالة رسولية احتفاءً بمرور 60 عامًا على إعلان "التربية المسيحية"

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

 شارك أمس، قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، في لقاء جمعه بطلاب الجامعات الحبرية في روما، حيث وقع رسالة رسولية جديدة بمناسبة الذكرى الستين لصدور الإعلان المجمعي "Gravissimum Educationis" حول التربية المسيحية.

وتأتي الرسالة البابوية، المقرر نشرها رسميًا، يوم الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري، كدعوة إلى التأمل في الأهمية الدائمة للتعليم المسيحي، ودوره في بناء الإنسان، والمجتمع، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المدارس، والجامعات الكاثوليكية اليوم.

الاستثمار في التعليم 

وأكد الأب الأقدس خلال اللقاء أن التربية ليست مجرد نقل للمعرفة، بل هي مسيرة إنسانية وروحية تنضج العقل، والقلب معًا، مشددًا على أهمية أن يكون التعليم جسرًا بين الإيمان، والعلم، وبين الكنيسة، والعالم.

وينتظر أن تسلط الرسالة الجديدة الضوء على أبعاد التجديد في الرسالة التربوية للكنيسة، وتؤكد على ضرورة الاستثمار في التعليم كأداة للسلام والعدالة والرجاء في عالم سريع التحول.

