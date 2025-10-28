رسامة 153 شماسا بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس بأسوان على يد الأنبا بيشوي|صور

صلى نيافة الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارمينا العجايبي و البابا كيرلس السادس بأرض أبوشوك بأسوان، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته عدد ١٥٣ شماسًا في رتبة إبصالتيس (مرتل).

رسامة شمامسة جدد

شارك في الصلوات آباء الكنيسة وعدد كبير من الشمامسة وشعب الكنيسة، في يوم مملوء بالفرح والبهجة الروحية للجميع.

وفي سياق آخر ، ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس يوبيل 375 عامًا على تأسيس رهبنة القديس يوسف دي ليون، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في الصلاة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، بحضور الأخت مارسيل بشرى، الرئيسة الإقليمية لراهبات القديس يوسف دي ليون، والأخوات الراهبات.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "أظهرت اسمك للناس"، مقدمًا كلمات التشجيع والشكر والتقدير والامتنان إلى الأخوات الراهبات، من أجل جميع مجهودتهن المبذولة، داخل الإيبارشية، متنميًا لهن خدمة ورسالة مثمرة ومباركة.