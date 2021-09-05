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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جلوبال فاينانس: طارق عامر ضمن أفضل 10 محافظي بنوك مركزية بالعالم لعام2021

طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزي

اختارت مجلة جلوبال فاينانس العالمية، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021.

وقالت المجلة في بيان لها إن المحافظين العشرة الأوائل ومن بينهم طارق عامر حصلوا على تقييم "A"، وهو ما يمثل أداءًا ممتازًا.

وطبقا للبيان، تعتمد الدرجات على مقياس من "A" إلى "F" للنجاح في مجالات مثل التحكم في التضخم وأهداف النمو الاقتصادي واستقرار العملة وإدارة أسعار الفائدة.

وقال جوزيف جيارابوتو ناشر ومدير التحرير جلوبال فاينانس: "مع استمرار انتشار الوباء في العديد من المجالات ، وظهور التضخم كمجال رئيسي للقلق مرة أخرى ، يواجه محافظو البنوك المركزية في العالم تحديات متعددة من اتجاهات متعددة".

وأضاف: "تقييم جلوبال فاينانس السنوي يشير إلى قادة السياسة المالية الذين ينجحون في مواجهة الشدائد والذين يتخلفون عن الركب".

وبجانب محافظ البنك المركزي المصري، يتواجد في قائمة العشرة الأفضل كل من محافظي دول البرازيل، وبلغاريا، وكندا، وتشيلي، والصين، والتشيك، والكويت، والمغرب، بجانب كريستين لاجارد محافظ البنك المركزي الأوروبي.

وطبقا للبيان، سيتم الإعلان عن التقرير كاملًا لعام 2021، وقائمة الدرجات خلال شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أن جلوبال فاينانس تصدر تصنيفها لمحافظي البنوك المركزية في 101 دولة ومنطقة رئيسية بما في الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي لشرق الكاريبي، وبنك دول وسط أفريقيا، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا، منذ عام 1994.

جلوبال فاينانس مجلة جلوبال فاينانس طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري جوزيف جيارابوتو

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