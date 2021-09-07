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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. إعلام القاهرة تعلن عن آخر موعد لقبول أوراق السنة التمهيدية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تم مد فترة قبول أوراق الالتحاق بالسنة التمهيدية بالكلية وذلك لراغبي الالتحاق بالسنة التمهيدية  - دراسات عليا  إلى يوم يوم الخميس الموافق ٩ سبتمبر ٢٠٢١


‎وكان قد قال الدكتور سامي عبد العزيز، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن هناك من يلقون أطفالهم في الشارع لعدم القدرة على الإنفاق عليهم، مؤكدا أن قضية الوعي القضية الرئيسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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‎وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن  المواطن الواعي يبحث عن المعلومة ويفكر قبل أن يتصرف.

‎ الإعلام المصري

‎وتابع  العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الإعلام المصري إذا وضع قضية الوعي في مقدمة أولوياته لن يستطيع أن يغطي قضايا المجتمع، مؤكدا أن المشكلة السكانية جاءت بسبب فقدان الوعي.

‎وأشار عبد العزيز، إلى أنه لا بد قبل أن نأتي بمولود يجب أن يتأكد المواطن أن حقه في الحياه موجود، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هذا سلوك المواطن العادي.

‎صرحت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة،  عن فتح برنامج جديد بالكلية بداية مع العام الدراسى الجديد 2021-2022 .

‎وقالت الدكتور هويدا مصطفى خلال تصريح لصدى البلد، إن الكلية ستقوم ببدء برنامج الإعلام الرقمى بداية من العام الجديد بعد توقفه عدة سنوات.

‎وفى نفس السياق، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقد مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك غدا الاثنين للإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية 2021 بحضور  السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق ود.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق.

‎وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع تنسيق المرحلة الثانية 2021 مساء الاثنين الماضي ، وذلك بعد أن أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي عن موعد إنطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار خلال مؤتمر صحفي ، أن الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2021 لطلاب شعبة علمي علوم وشعبة علمي رياضة 62.07 % هو بينما لطلاب الشعبة الأدبية هو 58.05% للجامعات الحكومية والمعاهد بحضور الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق ود.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق.

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