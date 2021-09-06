قرار جديد من قاضي المعارضات بشأن قاتلة والدتها في المرج

جدد قاضي المعارضات حبس فتاة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها في واقعة قتل والدتها بمنطقة المرج.

تلقت قسم شرطة المرج بلاغا من مستشفى حكومي يفيد بوصول سيدة مسنه ٧٥ سنة جثة هامدة نتيجة اصابتها بطعنات نافذة بالجسم .

انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ ، وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان ابنة القتيلة وراء ارتكاب الجريمة ، تم ضبطها وتبين أنها تعاني من مرض نفسي .

واعترفت الفتاة بارتكابها الجريمة باستخدام " شوكة طعام "، وعللت قتلها والدتها بسبب أنها دائمة التشاجر معها والتعدي عليها بالضرب ، ما تسبب فى اصابتها باضطرابات نفسية .

تم تحرير محضر ، وبعرضها على النيابة العامة استعجلت تحريات المباحث حول الحادث وتم استدعاء حارس العقار محل وقوع الجريمة وعدد من الشهود من اسرتها والجيران لاستجوابهم واخذ اقوالهم حول الحادث .