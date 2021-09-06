صفعة لإسرائيل.. تفاصيل مستحيلة في قصة هروب 6 فلسطنيين من سجن جلبوع

واقعة هزت الرأي العام وصفعة جديدة على وجه إسرائيل بعد نجاح 6 آسرى فلسطنيين في الهروب من سجن جلبوع الشهير بإسرائيل من خلال حفر نفق صغير، ونجحوا في الهروب منه فجر اليوم، ليصبح الـ 6 فلسطنيين أبطال بنظر العالم في الطريقة المبهرة التي فكروا فيها بالهروب بهذا الشكل الذي أبهر العالم، وصدم قوات الأمن الإسرائيلية التي تنشر قواتها للبحث عنهم في كل مكان .

سجن جلبوع من أشد السجون الإسرائيلية تحصينَا وهو يقع بمحاذاة مدينة بيسان شمال فلسطين، ويطلق عليه الخزنة الحديدية من شدة أمانه ، حيث يعتبر السجن قلعة حصينة أٌقيمت من الأسمنت المسلح والفولاذ ويحاط بجدار ارتفاعه 9 أمتار ويوجد في أعلاه صاج مطلي وذلك كبديل عن الأسلاك الشائكة التي توجد عادة في جميع السجون .

كل المواصفات التي بني بها سجن جلبوع والتشديدات الأمنية والبنية والأمان والأجهزة الحديثة لم تكن عائقاً أمام عقل 6 أسرى فلسطنين قرروا الفرار من هذا السجن رغم كل التفاصيل المستحيلة التي تمنعهم من محاولة خدش الحائط فقط داخل الجسن، فكيف فعل الأسرى الفلسطينين عملية الهروب وحفر النفق وسط كل هذا التشديدات المستحيلة ؟

كان هذا السؤال الذي يشغل بال الجميع منذ فجر اليوم بعد الإعلان عن هروب 6 أسرى فلسطنين من سجن جلبوع الإسرائيلي، كيف نجح 6 أشخاص في خداع إسرائيل الكامل، وكيف قاموا بحفر هذا النفق أسفل زنزانتهم وسط التشديدات الأمنية وعمليات التفتيش المستمرة على السجن .

كيف تم حفر النفق ؟

الظروف المشددة على سجن جلبوع تجعل من المستحيل أن يفكر أحد المساجين بمحاولة الهرب، لكن العزيمة والإرادة في التخلص من الظلم الإسرائيلي دفع 6 فلسطنين للقيام بمحاولات مميتة لحفر نفق صغير أسفل الزنزانة، ووفقاً لوسائل الإعلام فدوماً ما كان يتم تفتيش هذا السجن من قبل قوات المتسادا التابعة لملصحة السجون الإسرائيلية، وذلك للإرهاب والتخويف أولاً، وللبحث عن أي مؤشرات لمحاولات هرب أو خرق أمني .

وكانت آخر عملية تفتيش أجريت على سجن جلبوع في شهر يونيو الماضي، أي أن النفق الذي حفره الأسرى الفلسطنين استغرق مايقرب من شهرين فقط للهروب منه، وبالطبع لم تكن لديهم داخل السجن أي أدوات تساعدهم على حفر نفق مثل هذا، فلم يمتلكوا سوى أدوات بدائية فكيف نجحوا في حفر النفق؟ .

نقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي عومر بارليف إن عملية الهروب كانت مخططة بشكل دقيق للغاية وبالتالي كان من المحتمل أن تكون هناك مساعدة خارجية.

عملية حفر النفق أمر محير للعالم أجمع، نظراً لصعوبة حفر نفق بهذا الشكل دون استخدام الأدوات اللازمة لحفره بهذه الطريقة ، حيث وصل طول نفق سجن جلبوع 10 أمتار وعرضه 6 سم ، ورغم أنها مساحة ضيقة إلا أنها كانت أوسع الأبواب أمام حرية الأسرى الفلسطينين .

الطريقة التي قام بها الفلسطنين بحفر نفق سجن جلبوع تكاد مستحيلة، وهو ما تحاول قوات الأمن الإسرائيلية اكتشافه حتى الآن ومعرفة الطريقة التي تم تنفيذ بها حفر النفق، سواء بمساعدات داخلية من داخل السجن، أو مساعدات خارجية .

البحث عن الأسرى الفلسطنين

وقالت الإذاعة الإسرائيلية أن الشرطة تشن عمليات بحث وتفتيش بحثا عن الأسرى الهاربين من السجن، لتعيد إلى الأذهان فيلم "The Shawshank Redemption".

كما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، أنه سيتم نقل نحو 400 أسير في سجن جلبوع خلال الساعات المقبلة وتوزيعهم على باقي السجون، خوفًا من وجود أنفاق سرية جديدة.

فيما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن جيش الاحتلال قرر نصب حواجز لمحاصرة محافظة جنين خشية تمكن الأسرى من الفرار خارجها.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن الأجهزة الأمنية للاحتلال تواصل البحث عن الأسرى الـ 6 الذين هربوا من سجن جلبوع في منطقة بيت شأن عبر نفق حفروه داخل زنزانتهم.

وأشارت القناة إلى أن مروحيات وطائرات مسيرة تشارك في البحث عن الأسرى الهاربين، ونصبت الشرطة الإسرائيلية حواجز على الطرقات الرئيسية وفي التجمعات السكانية المحاذية لسجن جلبوع، وتستعين بوحدة الكلاب البوليسية في عملية البحث.

وقد تم بناء هذا السجن منذ حوالي 20 سنة أي أنه وذلك عبر نفق حفروه داخل زنزانتهم.