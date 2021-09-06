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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأشد تحصينا.. معلومات لا تعرفها عن سجن جلبوع الإسرائيلي بعد فرار الأسرى منه

سجن جلبوع الإسرائيلي
سجن جلبوع الإسرائيلي

نجح 6 أسرى فلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، من الفرار من أشد السجون الإسرائيلية تحصينَا وهو سجن جلبوع الذي يقع بمحاذاة مدينة بيسان شمال فلسطين، وذلك عبر نفق حفروه داخل زنزانتهم.

 

ويعكس هذا الهروب الأشبه بأفلام الهروب الهوليوودية، بفشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وصفعة قوية لجيش الاحتلال والنظام كله في إسرائيل خاصة من هذا السجن المشدد، حسبما أكدت حركة الجهاد الإسلامي، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن هروب “السجناء” حدث خطير يلزم جميع الأجهزة الأمنية بالتحرك.

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وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن سجن جلبوع الإسرائيلي، الذي فر منه الأسرى الستة الذين كانوا في زنزانة واحدة، من خلال نفق يصل إلى عشرات الأمتار، وتم اكتشاف فتحة النفق على بُعد أمتار قليلة خارج أسواره.

 

1- يطلق مسمى "الخزنة الحديدية" على سجن جلبوع لشدة تحصينه وإجراءات الأمن المتبعة داخله.

2- أُنشأ السجن بإشراف خبراء إيرلنديين وافتتح عام 2004، حيث تحتجز إسرائيل فيه فلسطينيين اتهمتهم بأنهم نفذوا عمليات داخل أراضي عام 1948، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الفلسطينية.

3- يقع سجن جلبوع في غور بيسان بجوار سجن شطة القديم ويعتبر جزءًا منه، ويتكون من 5 أقسام وفي كل قسم هناك 15 غرفة وتتسع كل غرفة إلى 8 أسرى.

4- مع بداية افتتاحه تم نقل مجموعة اعتبرت من النواة الصلبة للأسرى من جميع السجون مكونة من 70 أسيرا من مختلف التنظيمات، ضمن مخطط اسرائيلي يستهدف عزل النشطاء من الأسرى في هذا السجن.

5- يعتبر السجن قلعة حصينة أٌقيمت من الأسمنت المسلح والفولاذ ويحاط بجدار ارتفاعه 9 أمتار ويوجد في أعلاه صاج مطلي وذلك كبديل عن الأسلاك الشائكة التي توجد عادة في جميع السجون.

6- نصب على جميع نوافذ السجن حديد تم تطويره ويطلق عليه "حديد نفحا" وهو عبارة عن قضبان مصنعة من الحديد والأسمنت " لم يتمكن أحد في العالم حتى اليوم من نشره.

7- تم إدخال “عنصر سري” تحت أرضية السجن، ولا يسمح بالحفر، وإن تم إخراج جزء من الباطون الذي يغطي أرض السجن يتحول لون أرضية الغرفة إلى لون آخر يشير إلى محاولة حفر خندق، وفقًا لما ذكرته وكالة ”صفا” الفلسطينية.

8- يوجد كلاب حراسة موزعة حول أسوار سجن جلبوع تغطي كل المسافات الفاصلة بينها، مع توزيع دوريات حوله بشكل مستمر للتأكد من سلامة الإجراءات.

9- يوجد أبراج عالية موزعة على نقاط متفرقة تغطي السجن من كل الأطراف تشاهد بالعين المجردة والكاميرات الإلكترونية فائقة الدقة.

10- يجرى عمليات فحص دورية بشكل دائم على الأرضيات والجدران والنوافذ 3 مرات يوميا بأدوات خاصة لهذا الغرض.

سجن جلبوع فلسطين السجون الإسرائيلية هروب هروب 6 أسرى

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