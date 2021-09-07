مناهضة لـ باكستان.. شاهد| مقاتلو طالبان يطلقون النيران على مظاهرة في كابول

اطلاق نار في كابول

أطلق مقاتلو طالبان أعيرة نارية في الهواء، اليوم الثلاثاء، لتفريق متظاهرين احتشدوا في العاصمة الأفغانية "كابول" احتجاجا على تدخل باكستان في شؤون أفغانستان.

وفقًا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، احتشد ما يقرب من 70 متظاهرا، معظمهم من النساء، في محيط السفارة الباكستانية في كابول، حاملين لافتات ومرددين ضد ما اعتبروه تدخلا من قبل إسلام أباد.

وردد المتظاهرون شعار "باكستان ، باكستان ، اتركوا أفغانستان".

وفي تطور آخر، أعلنت حركة طالبان يوم الاثنين انتصارها في بنجشير، آخر منطقة في أفغانستان كانت تقاوم حكمها، قائلة إن هذا هو انتصارهم النهائي وسيكشفون عن حكومتهم الجديدة قريبًا.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء من طالبان يقفون خارج بوابة مجمع حاكم ولاية بنجشير وسط قتال مع جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية بقيادة أحمد مسعود زعيم بنجشير.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي إن 'بنجشير التي كانت آخر مخبأ للعدو تم السيطرة عليها'.

في غضون ذلك، رفض مسعود الاعتراف بالهزيمة، قائلاً إن قوته المكونة من أفراد منسحبين من الجيش الأفغاني ومقاتلي الميليشيات المحلية ستستمر في القتال.

وكتب على تويتر "نحن في بنجشير ومقاومتنا ستستمر".

وعلاوة على ذلك ، أكد أنه في أمان ، لكنه لم يقدم أي معلومات عن مكانه.