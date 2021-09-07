وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره النيجيري تعزيز التعاون

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره النيجيري جيوفري أونيِيما، تعزيز التعاون المشترك بكافة المجالات وسبل تطوير التنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، عقد الأمير فيصل، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية مع نظيره النيجيري جيوفري أونيِيما، وذلك بمقر وزارة الخارجية النيجيرية بالعاصمة أبوجا.

وشهدت جلسة المباحثات مناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في المجالات كافة، ودفعها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين بمزيدٍ من التقدم والازدهار.

واستعرض الجانبان خلال جلسة المباحثات أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في حل النزاعات والخلافات في القارة الإفريقية، وكل ما من شأنه دعم الأمن والسلم الدوليين.

وتناول الجانبان أبرز فرص التعاون بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030، كما جرى استعراض جهود المملكة الإقليمية والدولية في الحفاظ على كوكب الأرض وما تضمنه إعلان سمو ولي العهد عن مبادرتي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر"، اللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها على خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.