أسامة كمال: ما شهدته مصر في الأعوام الـ 7 الماضية إعجاز وليس مجرد إنجاز

قال الدكتور أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن ما شهدته مصر في الأعوام الـ 7 الماضية إعجاز وليس مجرد إنجاز.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشخص العاقل يشعر بمستوى تحسن الخدمات الذي تم خلال الفترة الماضية.

وقال وزير البترول الأسبق خلال مداخلة على قناة صدى البلد، «لما أدخلت تليفون فوري في الثمانينيات وكان بـ 2000 جنيه ووصل له بعد 6 أشهر، وحاليا التليفون الارضي يصل في اليوم التالي.

وأردف الدكتور أسامة كمال ، أن هناك عاصمتين بتروليتين في مصر وهما السويس والإسكندرية، مستطردا في كلا المدينتين يوجد ميناء البترول لتصدير المواد البترولية التي لها طبيعة خاصة وتحتاج ميناء متخصص يتم تطويره كل فترة.