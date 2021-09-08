محمد حجازي: التحول الرقمي أمر مهم في محاربة الفساد

قال الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والملكية الفكرية، إن كل مؤسسات الدولة بدأت العمل بوسائل تكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن التحول الرقمي يعد أمرا هاما في محاربة الفساد.

وأضاف محمد حجازي، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أن التحول الرقمي يحتاج لأُطر تشريعية واضحة؛ لتحديد كل التفاصيل، متابعا أن الفترة الأخيرة شهدت العمل على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وتابع الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والملكية الفكرية، أنه تم إصدار تشريع في المسألة سالفة الذكر، والبيانات أصبحت متاحة على السوشال ميديا وتم العمل على قانت يحمي بيانات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن القيادة السياسية تريد أن تكون مصر ممرا رقميا عالميا، والموقع الجغرافي المصري يساعد بقوة على هذا الأمر.