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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يلتقي وفد الدارسين بكلية الدفاع الوطني الدفعة 51 وأسرهم

فودة مع اللواء تامر
فودة مع اللواء تامر شوشة

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء الثلاثاء وفد أكاديمية  ناصر العسكرية العليا كلية الدفاع الوطني من أعضاء هيئة التدريس ودارسي دورة الدفاع الوطني رقم (51) وأسرهم، بقيادة اللواء تامر عبدالمنعم شوشة، مدير الكلية، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ.
وذلك ضمن زيارة الوفد للمحافظة، للتعرف على أوجه التطور والإنجازات والمشروعات القومية بمحافظة جنوب سيناء، لكونها من المحافظات الرائدة في مجال التنمية، في إطار التعاون المثمر بين محافظة جنوب سيناء، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا .

قدم اللواء تامر عبدالمنعم شوشة الشكر لمحافظ جنوب سيناء واستمرار دعمه لأكاديمية ناصر العسكرية العليا، لأداء رسالتها التعليمية السامية في تأهيل كوادر القوات المسلحة، وكبار العاملين بالدولة والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى تعاونه واهتمامه لتسهيل إقامة الوفد وقيامه بزيارته داخل محافظة جنوب سيناء.

وقام  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، باستعراض أوجه التنوع السياحي بالمحافظة، ومحاور التنمية علي أرض جنوب سيناء، وأهم الإنجازات التي تحققت علي أرض المحافظة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأعطي المحافظ نبذة عن أهم ما يميز كل مدينة من مدن المحافظة،ومدى التطور الذي تحقق في كافة المجالات.

وكان الوفد قد قام بزيارة للمحافظة في الفترة من 4 الي 9 سبتمبر 2021 قام خلالها بزيارة لمحمية رأس محمد بشرم الشيخ، وقاموا برحلة حرة بالمدينة ورحلة بحرية بالغواصة وزيارة منطقة سوهو اسكويربشرم الشيخ، وزيارة دير سانت كاترين، وجامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ، ومن المقرر غدا الأربعاء زيارة الوفد متحف شرم الشيخ.

وفي نهاية اللقاء كرم محافظ جنوب سيناء أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأقدم الدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة ، وأسر الدارسين، و تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.

حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ  للإعلام واللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الدولية.


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كلية الدفاع

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اللواء خالد فودة وفد الدارسين أكاديمية ناصر الدفاع الوطني الدارسين

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