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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كبير مرشدي قناة السويس يوضح مزايا تطوير ميناء الإسكندرية

ميناء الاسكندرية
ميناء الاسكندرية

قال القبطان فريد رشدي، كبير مرشدي قناة السويس ، إن تطوير المحطة اللوجيستية  بميناء الإسكندرية يعد  مشروع وطفرة ضخمة لافتا إلى  وصول مصر  لتطوير الموانئ شيء هام للغاية في كافة دول العالم  يقودها لزيادة حجم استيعاب وتفريغ السفن.

وأضاف “رشدى”  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن عملية تحديث الأرصفة وشحن وتفريغ الموانئ صناعة لا يستغنى عنها فى كافة دول العالم وترتبط بأحدث النظم التكنولوجية والميكنة الحديثة لتسهيل كافة العمليات الخاصة بالموانئ.

ولفت إلى أن اعتماد صناعة وانشاء الموانئ على الشركات المحلية دليل على امتلاكنا مقومات ضخمة وقدرتنا على تطوير الموانئ بسواعد أيدينا ، مشيرا إلى أن هذه الطفرة ستعود بدورها لدخول العملاقة لميناء الإسكندرية والتي قد تصل 200 ألف كم، موضحا أن  التجارة البحرية ترتبط بتحديث الموانئ والمنظومة الإلكترونية والميكنة مع تفريغ السفن والشاحنات البحرية.

 
يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد أمس الثلاثاء  ميناء الإسكندرية  البحري والمحطة اللوجستية والأرصفة البحرية.

وقال السفير بسام راضي متحدث الرئاسة إن الرئيس السيسي اطلع على عملية التطوير بمرافقة خاصة من المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

 

 

استقبال السفن الاسكندرية العملاقة تطوير الموانئ مرشدى قناة السويس

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