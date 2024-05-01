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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل لمشروع الدعم الفني بالأقصر

صدى البلد

شهد محمد عبد الفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر، ورشة العمل التي نظمها ( مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز علي صعيد مصر ) وفقاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة  وزير التنمية المحلية بدعم أنظمة التنمية المحلية على المستويين المركزى والمحلى و إعداد استراتيجية التنمية المحلية المتكاملة ، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

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أدار الورشة الدكتور خالد عبد الحليم مدير مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية بحضور  الدكتورة شريفه ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل و فريق عمل المشروع.


تم خلال الورشة مناقشة اطر تفعيل لجنة التخطيط المحلي للمحافظة وأليات إعداد ومراجعة ملف سمات المراكز والمدن بمحافظة الأقصر..

اوضح مدير مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية ان تنفيذ مشروع الدعم الفنى للوزارة والممول من الأتحاد الأوروبى  والمنفذ من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي  يأتى من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلى عبر وضع أطار للتخطيط الاستراتيجى للمحافظات ، وذلك من خلال أستهداف مجالين من مجالات تطوير الإدارة المحلية وهما تنمية الموارد الذاتية بالمحافظة و التخطيط الاستراتيجى .

حضر الورشة  رؤساء المراكز والمدن وممثليهم بالمحافظة واعضاء لجنة التخطيط المحلي ومديري تخطيط مديريات الخدمات وشركات المرافق بالمحافظة وقطاعات التخطيط والمتابعة والتخطيط العمراني بالمحافظة ومديري التخطيط بالمراكز والمدن ومدير مركز المعلومات ومدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظة.

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الأقصر استراتيجية التنمية المحلية التخطيط العمرانى تنفيذ مشروع سكرتير عام محافظة لجنة التخطيط محافظ الأقصر محافظة الاقصر منظومة التخطيط المحلى

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