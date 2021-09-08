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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

‎‎ وزير الإسكان ينشئ 3 أجهزة جديدة لتنمية الساحل الشمالي.. ما الهدف؟

عاصم الجزار
عاصم الجزار

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإنشاء جهازٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمسمى (جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي ) من الكيلو 120 وحتى الكيلو ۲۲۲ طريق الإسكندرية/مطروح الصحراوي.

كما أصدر وزير الإسكان، قراراً بإنشاء جهاز بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يسمى (جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي) من الكيلو ۲۲۲ وحتى السلوم  شرق وغرب مدينة مطروح.

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كما أصدر الوزير، قراراً بتعديل مسمى جهاز حماية أملاك الهيئة ليصبح بمسمى (جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي) من الكيلو 34 وحتى الكيلو 94 طريق إسكندرية مطروح الصحراوي.​

 

 

الساحل الشمالي عاصم الجزار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حماية أملاك الهيئة وزارة الاسكان

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