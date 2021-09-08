عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل توافق على قيادة السيدات مترو الأنفاق.. ردود صادمة

صدى البلد

أعلنت الشركة الفرنسية العالمية «RATP»، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، عن حاجتها لوظائف سائقات وسائقين  قطارات للتعيين فورًا بالخط الثالث للمترو «العتبة-عدلي منصور».

 

وقالت الشركة في بيان لها أنه لأول مرة في مصر يتم الإعلان عن هذا النوع من الوظائف للسيدات،  في إطار تحقيق مبدأ المساواة أنه مطلوب فتيات.

 

ولذلك قامت كاميرا صدي البلد برصد آراء المواطنين حول " هل توافق على قيادة السيدات مترو الأنفاق ؟"ولذلك قامت كاميرا صدي البلد برصد آراء المواطنين حول " هل توافق على قيادة السيدات مترو الأنفاق ؟".

 

و قال "يوسف أحمد " أنا ضد طبعا الستات مينفعش تسوق مترو الأنفاق لان كده احنا هنموت الستات ليهم مكانتهم في أعمال أخرى لكن ليس المترو .

 

وأوضح " مازن سليم " ليست مسألة من يسوق المترو راجل ام ست لكن من الضروري ان يكون لديهم خبرة في هذا الموضوع لأنه مسؤول عن ارواح ناس كتير فيجب ألا يكون لديه أمراض عقلية أو نفسية.

 

وأضاف " نادر محمد " انا مع إن الستات تسوق المترو عادي لان هما يعملوا اي حاجه وعلي قدر كبير من المسؤولية .

 

وأشار " كريم خالد " كل اللي كانوا بيسوقوا المترو في مصر رجالة مينفعش دلوقتي يبقوا ستات مش شغلتهم .

 

وأكد " فادي عمر " شغل المترو هيبقي شاق أوى بالنسبة للستات هناك عدد كبير من الشغل يحتاج إليهم وإفضل من هذا العمل . 

مترو مترو الأنفاق سائقين الفرنسية مواطن الستات المواطنين

موضوعات متعلقة

بإطلالة مبهجة.. جنات تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام

بإطلالة أنيقة.. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

بإطلالة مبهجة .. نسرين طافش تخطف قلوب متابعيها

بإطلالة شبابية.. سميرة سعيد تبهر متابعيها عبر انستجرام

إصابة السيناريست هاني سرحان بـ فيروس كورونا

بصورة صباحية.. أحمد السعدني يخطف الأنظار من أحدث ظهور له

بإطلالة صباحية.. منة فضالي تخطف الأنظار عبر انستجرام

جيت على الرايق.. حمزة نمرة يصدم جمهوره بأغنية شعبية في حفل دبي

ترشيحاتنا

هل يجوز الاقتراض لسداد الدين؟ الإفتاء تجيب

سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2021

الإمارات تدعم موريتانيا بـ100 ألف جرعة من لقاحات كورونا

السعودية تؤكد جاهزيتها التامة لاستقبال 70 ألف معتمر يوميا

هيئة النقل الكندية تطبق قانون جديد لمحاربة "السيارات الشبحية"

رئيس الوزراء الأردني يستقبل وزراء الطّاقة في مصر وسوريا ولبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القرار على طاولة الوزير .. حسن شحاتة يقترب بقوة من تدريب منتخب مصر

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

صدى البلد يكشف حقيقة عودة حسن شحاتة لقيادة منتخب مصر

المصريون في المقدمة.. قائمة فوربس 30Under30 ترصد الشباب الأكثر نجاحا في الشرق الأوسط

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

وثائق سرية تكشف مفاجأة عن حقيقة ظهور كورونا ..ربما تغير كل شيء

نهائى كأس مصر يثير أزمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.. تفاصيل

محمد شبانة : حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر .. ضياء السيد مدربا عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

فيديو

مواقف وتصريحات.. فنانون أثاروا الجدل على السوشيال ميديا

بعد ظهور جنون البقر.. مصر تشدد إجراءات استيراد اللحوم من البرازيل

فيديو جراف.. فائق السرعة| تعرف على مزايا القطار الكهربائي

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: درعا.. العودة إلى المربع الأول

إسلام عوض يكتب: الرئيس السيسي يدخل التاريخ من باب «الجمهورية الجديدة»

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ