هل توافق على قيادة السيدات مترو الأنفاق.. ردود صادمة

أعلنت الشركة الفرنسية العالمية «RATP»، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، عن حاجتها لوظائف سائقات وسائقين قطارات للتعيين فورًا بالخط الثالث للمترو «العتبة-عدلي منصور».

وقالت الشركة في بيان لها أنه لأول مرة في مصر يتم الإعلان عن هذا النوع من الوظائف للسيدات، في إطار تحقيق مبدأ المساواة أنه مطلوب فتيات.

ولذلك قامت كاميرا صدي البلد برصد آراء المواطنين حول " هل توافق على قيادة السيدات مترو الأنفاق ؟"ولذلك قامت كاميرا صدي البلد برصد آراء المواطنين حول " هل توافق على قيادة السيدات مترو الأنفاق ؟".

و قال "يوسف أحمد " أنا ضد طبعا الستات مينفعش تسوق مترو الأنفاق لان كده احنا هنموت الستات ليهم مكانتهم في أعمال أخرى لكن ليس المترو .

وأوضح " مازن سليم " ليست مسألة من يسوق المترو راجل ام ست لكن من الضروري ان يكون لديهم خبرة في هذا الموضوع لأنه مسؤول عن ارواح ناس كتير فيجب ألا يكون لديه أمراض عقلية أو نفسية.

وأضاف " نادر محمد " انا مع إن الستات تسوق المترو عادي لان هما يعملوا اي حاجه وعلي قدر كبير من المسؤولية .

وأشار " كريم خالد " كل اللي كانوا بيسوقوا المترو في مصر رجالة مينفعش دلوقتي يبقوا ستات مش شغلتهم .

وأكد " فادي عمر " شغل المترو هيبقي شاق أوى بالنسبة للستات هناك عدد كبير من الشغل يحتاج إليهم وإفضل من هذا العمل .