سيد عبد الحفيظ: فيه ضربات جزاء لم يحتسبها جهاد جريشة للأهلي |فيديو

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه لا يشكك في ذمة أي حكم مصري، مضيفا:" الحكام المصرية من أفضل الحكام على المستوى الإفريقي".

وقال سيد عبد الحفيظ في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" أنا شفت جهاد جريشة في مباراة في أفريقيا وادار المباراة بمنتهى الكفاءة".

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وتابع سيد عبد الحفيظ :" لدي مواقف مع جهاد جريشة في مباريات قام بتحكيمها للنادي الأهلي وكان هناك ضربات جزاء لم يحتسبها للنادي الأهلي".

وأكمل سيد عبد الحفيظ :" أتمنى أن يكون هناك مراجعة للأخطاء التي حدثت في التحكيم خلال مباريات الدوري الممتاز الموسم الماضي كي لا تتكرر".