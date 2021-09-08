هل يترك سيد عبد الحفيظ منصبه في الأهلي؟ رد صريح من مدير الكرة"شاهد"

قال الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، إنه ليس لدينا أي غضاضة في الاعتراف بأي أخطاء لنا، مضيفا أن الأهلي نادي مبادئ وقيم.



وأضاف الكابتن سيد عبدالحفيظ، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن :"الدوري أهم من البطولة الأفريقية يا نهار أسود وبمقياس مين، ونشتغل شغل جامد جدا عشان نكسب الدوري اللي هو بـ 200 بطولة".



وتابع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن ليس من الممكن أن تسلبني حق من حقوقي وتطلق كلمة نادي القرن، مستدركا أن الازمة في الأجيال القادمة في هذا الأمر وخاصة حين تقول إن هناك حقا أخذ مني فالأجيال القادمة تتربي على هذا الخطأ.



قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النادي الأهلي كان بحاجة إلى فترة راحة للفصل بين الموسم السابق واستعدادات الموسم الجديد .

وأضاف سيد عبد الحفيظ في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الموسم الماضي كان طويلا جدا، ووفقنا وأخفقنا في فترات من الموسم الماضي".

وتابع سيد عبد الحفيظ: "سيأتي يوم وأترك منصبي في النادي الأهلي ولا يوجد شخص يستمر في منصبه مدى الحياة".

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وأكمل سيد عبد الحفيظ :" في 2014 غبت عن النادي الأهلي عام ونصف، وممكن وجودك في بعض الأوقات يثير تساؤلات، وأنا بقالي 32 سنة في النادي والنادي جزء خاص بالرياضة وكرة القدم وجزء اجتماعي ".

ولفت سيد عبد الحفيظ: "حياتي هي كرة القدم وأنا بحب اللى أنا بشتغله حاليا ، مضيفا: "الحديث عن تركي لمنصبي وتركي للنادي الأهلي غير صحيح ويوجد هناك شائعات كثيرة حول النادي الأهلي".