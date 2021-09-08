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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيد عبدالحفيظ عن الفريق المنافس: "اللي ما يقدرش عليه يشكك فيه"

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

قال الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، إن كل المباريات التي احتاج الأهلي فيها الفوز على نادي الزمالك حقق هذا الأمر، مضيفا أن الذي لم يقدر الزمالك عليه، يشكك فيه كما يحاول أن يشكك في نجاح الأهلي.

وأضاف الكابتن سيد عبدالحفيظ، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحيه تجاه الحكم جهاد جريشة بإزالة رقمه من هاتفه مقصودة، متابعا أن النادي الأهلي تعرض لبعض الأخطاء التحكيمية غير العادلة.

وأكد الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن سلب لقب نادي القرن من الأهلي ينعكس على الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الفريق المنافس يزرع في نفوس الأجيال القادمة أن لقب نادي القرن حقه على غير الحقيقة.

كشف الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أسباب خسارة النادي الأهلي لبطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وقال سيد عبد الحفيظ في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ": "الموسم الماضي كان طويل ودخلنا 7 بطولات خدنا 6 وخسرنا بطولة واحدة ".

وتابع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، :"أقدر شعور الجمهور بفقدان بطولة الدوري الممتاز 43 وهذه البطولة نحن معتادين على الحصول عليها ".

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وأكمل سيد عبد الحفيظ :" من الممكن ان يكون هناك أشياء غلطنا فيها وركزنا بشكل كبير في بطولة أفريقيا وكانت اولويتنا  متجهة نحو بطولة افريقيا وأكيد انا أخفقت في بعض الاوقات والتحضيرات خلال الموسم وأكيد كان هناك خطأ فني ".

ولفت الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي: "تعرضنا لضغط كبير في  المباريات في الموسم الماضي  وضغط لاعبي النادي الأهلي ظهر في إجهاد لاعبي منتخب مصر".

سيد عبدالحفيظ مدير الكرة النادي الأهلي نادي الزمالك أحمد موسى الأخطاء التحكيمية

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