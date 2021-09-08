سيد عبد الحفيظ: سحب التهنئة من الزمالك بسبب سيل الاتهامات ضد الأهلي

قال الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، إن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جهز تهنئة الزمالك بالدروي ولن ولم نعلنها، مضيفا أن الخطيب سحب التهنئة من الزمالك بسبب سيل من الاتهامات ضد الأهلي وجماهيره.



وأضاف الكابتن سيد عبدالحفيظ، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن الأهلي خسر من الزمالك خلال 16 عاما في الدوري مرتين فقط، متابعا أن مباراة الأهلي والزمالك يديرها حكام أجانب.



قال الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، إن النادي الأهلي كان بحاجة إلى فترة راحة للفصل بين الموسم السابق واستعدادات الموسم الجديد.

وأضاف سيد عبد الحفيظ في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الموسم الماضي كان طويلا جدا، ووفقنا وأخفقنا في فترات من الموسم الماضي".

وتابع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، : "سيأتي يوم وأترك منصبي في النادي الأهلي ولا يوجد شخص يستمر في منصبه مدى الحياة".

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وأكمل سيد عبد الحفيظ :" في 2014 غبت عن النادي الأهلي عاما ونصف، وممكن وجودك في بعض الأوقات يثير تساؤلات، وأنا بقالي 32 سنة في النادي والنادي جزء خاص بالرياضة وكرة القدم وجزء اجتماعي ".

ولفت سيد عبد الحفيظ: "حياتي هي كرة القدم وأنا بحب اللى أنا بشتغله حاليا ، مضيفا: "الحديث عن تركي لمنصبي وتركي للنادي الأهلي غير صحيح ويوجد هناك شائعات كثيرة حول النادي الأهلي".