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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 9-9-2021 في جميع البنوك المصرية

الدولار
الدولار

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 وفقا لأخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك المركزي 15.65جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع .
 

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سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس بنك الأهلي الكويتي 15.67 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع بتراجع قرش و3 قروش على الترتيب.


سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس بنوك (الأهلي المتحد، العربي الأفريقي الدولى، المصري الخليجي، المصرف المتحد، كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC، مصر ايران للتنمية، أبوظبي الأول FAB،بلوم ، عودة ، المشرق ، ،التنمية الصناعية، الكويت الوطني NBK ، قناة السويس، البركة) 15.65جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك التعمير والإسكان  نحو 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنوك قطر الوطني QNB، الإسكندرية، فيصل الإسلامي )نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه


سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس فى بنك الامارات دبى الوطني ، نحو 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس فى بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 15.66جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس فى بنوك (الأهلي ،مصر) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه.


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس فى مصرف أبوظبي الإسلامي 15.68 للشراء و 15.75 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس فى بنك الاستثمار العربي 15.68 للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

وكان البنك المصري المصري أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري. 

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