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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانيون يقدمون مذكرة لرئيس الوزراء بسبب أزمة مخازن التأمين الصحي بفوه.. مستندات

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

تقدمت النائبة هالة فوزي أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقع عليها من 9 نواب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، للمطالبة بالتدخل الفوري لوقف إنشاء مخازن التأمين الصحي بمستشفى التأمين الصحي بفوه، وحسن الاستغلال الأمثل لهذه المساحة ببناء مركز لعلاج وجراحات القلب والصدر.
 

وقالت النائبة هالة أبو السعد، خلال مذكرتها، بداية... نثمن مجهوداتكم بشأن ما تبذلونه من أجل رفعة وتقدم مصرنا الحبيبة والتي تصب في صالح خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فبالرغم من تدخلنا من قبل كنواب لوقف تنفيذ بناء مخازن مركزية طبية وغير طبية للهيئة على مساحة 1000 متر داخل زمام مستشفى التأمين الصحي بمدينه فوه محافظة كفر الشيخ إلا أن الهيئة ما زالت مصرة على إقامة هذا المشروع وإهدار المال العام بصورة واضحة.
 

وأضافت، مدينة فوه من المدن المغلقة من حيث الحيز العمراني مما رفع سعر متر الأرض بها إلى حدود ال 15000 جنيه للمتر مما يعني أننا نبني مستودعا للمخازن على أرض قيمتها الفعلية 15 مليون جنيه، متسائلة فأين هنا مبدأ الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة الذي ينادي به دوماً الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

وأشارت إلى أنه من الأفضل أن يتم بناء مثل هذه المخازن خارج النطاق العمراني للمدن المزدحمة فهناك العديد من أراضي الدولة المتاحة في مدينة مطوبس المجاورة لمدينه فوه.
 

وقالت النائبة هالة أبو السعد، إن أحد أهم شروط هيئة الاعتماد والجودة لمنح شهادة الاعتماد والجودة للمستشفيات عدم وجود مخازن داخل الحيز العمراني للمستشفى مما سوف يستوجب حتمية هدم هذا المستودع مستقبلاً في حال تقدم المستشفى للحصول على شهادة الاعتماد مما يعتبر إهداراً واضحاً وصريحاً للمال العام.
 

وتابعت، هناك حاله من السخط الشعبي بين المواطنين في المدينة والمدن المجاورة رفضاً لهذا المشروع حيث إنهم يأملون في استغلال متميز لهذه المساحة المتميزة من الأرض في داخل أكبر مستشفى للتأمين الصحي في منطقة وسط وغرب الدلتا لبناء صرح طبي يساهم في تقديم خدمة طبية عالية المستوى لحوالی 8 ملیون نسمة هم سكان مدن ومراكز فوه ودسوق وقلين ومطوبس والمحمودية وإدفينا والرحمانية حيث تتوسط مدينة فوه جغرافياً هذه الكتلة السكانية الكبيرة.
 

وتابعت، هم يأملون في إقامة مركز لجراحات القلب والصدر ومستشفى ومركز للأطفال، ومستشفى للعيون ولخدمة 8 مليون إنسان محرومين تماماً من هذه الخدمات الصحية بدلاً من إهدار الموارد على بناء مستودعات ومخازن.

 

جدير بالذكر أن الموقعين على هذه المذكرة هم، المهندس عادل النجار، والمهندس محمد سعد الصمودي، والنائب محمد زكي، والدكتورة هدى الطنباري، والدكتورة جميانة لويس، واللواء سعيد عمارة، والنائب السيد شمس الدين، النائب علي أحمد علي، أعضاء مجلس النواب، وأشرف عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ.

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مجلس النواب مجلس الوزراء مدبولى السيسي كفر الشيخ النائبة هالة أبو السعد

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