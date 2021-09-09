بأسهل الخطوات.. طريقة عمل لانشون اللحم في المنزل

لانشون اللحم من الأطعمة التي يفضل الطثير من الأشخاص شرائها من الأسواق و تناولها و بالأخص الأطفال نظرا لمذاقها اللذيذ.
فقدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل لانشون اللحم في المنزل بمذاق لا يقاوم و بأسهل الخطوات.
مقادير لانشون اللحم
نصف كيلو لحمة مفرومة
2 ملعقة كبيرة بقسماط
1 ملعقة كبيرة بابريكا
2 بيضة
1 ملعقة صفيرة كمون
ملح فلفل أسود
لون طعام أحمر
ثوم مفروم
خبز فينو
ورق لورا
ماء مغلي
زيتون أسود حلقات
فلفل الوان
طريقة تحضير لانشون اللحم
- تخلط اللحمة مع البيض والثوم والكمون والبابريكا وملح وفلفل أسود في الكبة جيدا
- يلف الخليط على شكل رول ويغلق بالفويل بإحكام
- يوضع الرول في ماء مغلى على النار مع ورق اللورا و الفلفل الأسود و كمون و ثوم و ملح
- يترك على النار لمدة 3 ساعات حتى ينضج تماما ثم يرفع الرول في الثلاجه حتى يبرد تماما ثم يرفع و يقطع شرائح
- يقدم باردا مع الفلفل و العيش و الزيتون حسب الرغبة