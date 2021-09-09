بأسهل الخطوات.. طريقة عمل لانشون اللحم في المنزل

لانشون اللحم من الأطعمة التي يفضل الطثير من الأشخاص شرائها من الأسواق و تناولها و بالأخص الأطفال نظرا لمذاقها اللذيذ.

فقدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل لانشون اللحم في المنزل بمذاق لا يقاوم و بأسهل الخطوات.

مقادير لانشون اللحم



نصف كيلو لحمة مفرومة

2 ملعقة كبيرة بقسماط

1 ملعقة كبيرة بابريكا

2 بيضة

1 ملعقة صفيرة كمون

ملح فلفل أسود

لون طعام أحمر

ثوم مفروم

خبز فينو

ورق لورا

ماء مغلي

زيتون أسود حلقات

فلفل الوان



طريقة تحضير لانشون اللحم



- تخلط اللحمة مع البيض والثوم والكمون والبابريكا وملح وفلفل أسود في الكبة جيدا

- يلف الخليط على شكل رول ويغلق بالفويل بإحكام

- يوضع الرول في ماء مغلى على النار مع ورق اللورا و الفلفل الأسود و كمون و ثوم و ملح

- يترك على النار لمدة 3 ساعات حتى ينضج تماما ثم يرفع الرول في الثلاجه حتى يبرد تماما ثم يرفع و يقطع شرائح

- يقدم باردا مع الفلفل و العيش و الزيتون حسب الرغبة