المنتخب الذي لا يقهر. مانشيني يواصل كتابة التاريخ مع إيطاليا

عزز منتخب إيطاليا رقمه القياسي كأكثر المنتخبات في تاريخ كرة القدم تفاديا للخسارة في مباريات متتالية، بعدما حقق فوزا كبيرا 5 / صفر على ضيفه منتخب ليتوانيا اليوم الأربعاء في الجولة السادسة للمجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقررة في قطر العام المقبل، التي شهدت أيضا تعادل سويسرا مع مضيفتها أيرلندا الشمالية بدون أهداف.

يتصدر المنتخب الإيطالي مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 برصيد 14 نقطة ويوسع الفارق مع منتخب سويسرا صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويكمل سلسلة اللا هزيمة، ليصبح منتخب إيطاليا أكثر المنتخبات في التاريخ، تجنبا للخسارة في 37 مباراة على التوالي، محطما رقم منتخب البرازيل الذي حققه في الفترة بين 1993 إلى 1996، عندما حافظ على سجله خاليا من الخسارة في 36 مباراة على التوالي، وإسبانيا 35 مباراة ما بين 2007-2009.

لم يخسر الأزوري في 37 مباراة متتالية (28 فوز، 9 تعادلات) وبذلك لا يوجد منتخب في العالم حقق مثل هذا الرقم من قبل، كما حقق رقم مميزًا بعد الفوز على ليتوانيا ونجح في تسجيل 4 أهداف في أول نصف ساعة من المباراة لأول مرة في تاريخها، فأحرز أول أربع أهداف للمنتخب الإيطالي كل من مويس كين في الدقيقة 11 و29، وأوتكوس في الدقيقة 14 بالخطأ في مرماه، وجياكومو في الدقيقة 24.

بدأ روبرتو مانشيني كتابة التاريخ عندما حقق مسابقة الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان موسم 2005-2006 بعد غياب 16 عاما عن خزائن النيراتزوري، ثم بعد ذلك تولى تدريب نادي مانشستر سيتي ليحقق معهم لقب الدوري الإنجليزي موسم 2011-2012 لأول مرة منذ عام 1967- 1968 بعد غياب 44 عاما.

تولى قيادة إيطاليا بعد فشلها في التأهل لكأس العالم روسيا 2018، ليقودها إلى تحقيق بطولة كأس أمم أوروبا يورو2020 للمرة الثانية في تاريخها بعد غياب 53 عاما منذ 1968، وسجل الأزوري خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية حتي الآن قبل المباراة النهائية 14 هدفا واستقبل خمسة أهداف فقط.