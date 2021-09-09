أبرز المعلومات عن فيلم الملحد.. آخر أعمال إبراهيم عيسى والسبكي

يكرر ماندو العدل والكاتب إبراهيم عيسى التعاون سوياً بفيلم "الملحد"، بعد أن قدما سوياً فيلم "صاحب المقام"، والذى عرض العام الماضى.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن فيلم الملحد..

-بدأ المخرج الشاب محمد العدل تصوير أحدث أفلامه الملحد.

-يستعين ماندو العدل بطاقم فيلم "صاحب المقام" الذي حقق نجاحا كبيرا عقب طرحه من قبل على منصة شاهد، وهو تأليف الكاتب إبراهيم عيسي، وإنتاج أحمد السبكي.

-يشارك الفنان مصطفى درويش، في فيلم "الملحد" ويجسد خلاله دور أبو مصعب.

-كشف محمد العدل عن أبطال فيلم الملحد، وهم أحمد حاتم، شيرين رضا، محمود حميدة، نجلاء بدر، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد ، مصطفي درويش، أحمد السلكاوي.

-يعد فيلم الملحد، هو الفيلم الرابع لـ ماندو العدل بعد صاحب المقام والبدلة، والكبار.