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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاندا أرتشيل تشارك كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل "أنت أطرق بابي"

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

نشرت الفنانة التركية هاندا أرتشيل ، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت هاندا أرتشيل ، في الصورة مع كرم بورسين من كواليس الحلقة الاخيرة من مسلسل انت اطرق بابي مما أثار إعجاب متابعيها.

 

يشار إلى أن هاندا أرتشيل وكرم بورسين، قدما سويًا مسلسل “أنت اطرق بابي”، حيث قدمت دور "أيدا "، التي تقع في حب "سركان"، ويقعا في مغامرات كثيرة جدًا بشكل طريف.

 

وعلى الرغم من نفي الثنائي سابقًا وجود علاقة عاطفية تجمع بينهما ، مشيرين إلى أن كل ما يجمعهما هو صداقة بدأت خلال تصويرهما مسلسل “أنت اطرق بابي”، إلا أن الإشارات من رحلة المالديف التي قضيها سويًا تشير إلى عكس ذلك.

 

وبدأت الشكوك تزداد من المتابعين بعد أن نشر أحد المعجبين صورة التقطت لهما عند عودتهما من المالديف وهما يدا بيد في المطار.

 

يذكر أيضا أن كلا منهما نشر صورا عبر حساباتهما الخاصة من رحلة المالديف، وهو الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات الكثيرة عن سبب سفرهما معا بعد انتهاء المسلسل، إن لم يكن بينهما أي علاقة.

 

يذكر أنه بدأ عرض الموسم الثاني من مسلسل "أنت اطرق بابي"، وذلك بعد تحقيق الجزء الأول نجاحا  كبيرا منذ عرضه.

 

وتشهد أحداث العمل في الموسم الثاني مرور فترة زمنية مدتها خمس سنوات، كما ظهر في الإعلان الرسمي للعمل، وطفلة تسأل بطلة المسلسل هاندا ارتشيل: "أمي هل هذا أبي؟"، وهو الأمر الذي أثار الجدل من الجمهور، حيث ذكر البعض أن إيدا وسيركان سيفترقان وتكون إيدا حاملا دون أن تخبره.

 

جدير بالذكر أن مسلسل "أنت اطرق بابي" يتحدث عن قصة إيدا يلديز، وهي فتاة طموحة تحلم بإكمال دراستها الجامعية من خلال منحة من شركة آرت لايف للفنون المعمارية، وتطمح بأن تحوز على شهادة هندسة مناظر طبيعية معترف بها في الوسط الهندسي، ولكن كل طموحاتها تختفي بسبب عدوها سيركان بولات، والذي قطع منحتها حين قاربت على التخرج، إلا أن إيدا لا تتوقف في حياتها وتسعى إلى تطويرها رغم ذلك.

هاندا ارتشيل كرم بورسين مسلسل انت اطرق بابي صورة جديدة انستجرام الفن

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