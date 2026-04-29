جيش الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوي مشبوه جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض هدف جوي مشبوه رُصد في منطقة عمليات القوات الإسرائيلية جنوب لبنان لم يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل الإنذارات.

ومنذ قليل ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جندي بمسيرة أطلقها حزب الله حيث انفجرت قرب قوات الجيش جنوب خط الدفاع المتقدم بجنوب لبنان.

كما زعم جيش الاحتلال مقتل 3 عناصر من حزب الله في قصف لسلاح الجو بعد رصدهم شمالي خط الدفاع المتقدم في جنوب لبنان.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عدد من المسيرات التي أطلقها حزب الله انفجرت قرب القوات جنوب خط الدفاع المتقدم في جنوب لبنان.