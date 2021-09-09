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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تعاون بين العربية للتصنيع وجامعة عين شمس لدعم الابتكارات الصناعية

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

شهد اليوم  الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع،و الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وجامعة عين شمس. 

قام بتوقيع البروتوكول ممثلا عن جامعة عين شمس الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث  واللواء عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع ممثلا عن الهيئة العربية للتصنيع ، وذلك بحضور الدكتورة نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس وعدد من أساتذة الجامعة.

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتحقيق التكامل بين الجامعات وجهات البحث العلمي والمؤسسات الصناعية الوطنية بما يحقق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة , مشيرا  إلى أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية ومراكزها التدريبية لإعداد جيل جديد من الكوادر البشرية المدربة وفقا لرؤية مصر 2030, فضلا عن إرساء دعائم التعاون العلمي والبحثي والتدريب ونقل التكنولوجيا.

المشروعات البحثية والابتكارت الصناعية 

وحول بروتوكول التعاون مع جامعة عين شمس أوضح "التراس" أن مجالات التعاون تستهدف اعداد جيل جديد من الكوادر البشرية في مجالات الجودة الإنتاجية والبيئة الصناعية والإنتاج الأنظف الخاص بالصناعات المختلفة, مشيرا الي أنه تم الاتفاق علي اعداد وتنفيذ خطط للتدريب المشترك في مجالات البحث العلمي وتطبيق التكنولوجيات البيئية في مجال الإنتاج الصناعي، فضلا عن المشاركة في عقد الندوات والمؤتمرات العلمية.

كما أشار "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن أيضا دعم المشروعات البحثية والابتكارت الصناعية القابلة للتطبيق وتنظيم الدورات التدريبية فى المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفي فى مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الانتاجية والبحثية التابعة للهيئة وتدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع بالدورات التخصصية بالجامعة ، بالإضافة إلي تنظيم زيارات ميدانية لطلبة الكليات الهندسية لوحدات الهيئة العربية للتصنيع المختلفة .

وأضاف أن العربية للتصنيع تضع كافة امكانياتها التصنيعية لتلبية كافة احتياجات جامعة عين شمس , وتنفيذ خطط التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات والاتصالات .

من جانبه، أعرب الدكتور " محمود المتيني " عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة فى مجالات التدريب والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة وتؤهلهم لسوق العمل.

كما أكد "المتيني" علي أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع في مجال البنية التحتية بما يخدم خطط التحول الرقمي ، وفقا لأحدث النظم الحديثة خاصة مع تميز الهيئة بالجودة والدقة والالتزام في مواعيد التسليم وفقا لمستويات الجودة العالمية .

العربية للتصنيع جامعة عين شمس المشروعات البحثية البحث العلمي التطبيقات الصناعية الجدوي الإقتصادية عبد المنعم التراس

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