إحنا أصحاب.. محمد يسري يكشف حقيقة ارتباطه برنا رئيس

أقيم أمس مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، وكرمت إدارة المهرجان العديد من الفنانين ومنهم الفنانة أنوشكا، رانيا فريد شوقي ، محمد محمود ، سميحة أيوب ، نيرمين الفقي ، أحمد بدير ، محمود عبد الغني ، رنا رئيس ، محمد يسري.

و كان قد أكد الفنان الشاب محمد يسري عن فخرة و سعادته بتكريمه عن دوره في مسلسل ضل راجل و ان هذا التكريم يعني ان الممثل من خلال شغله وصل للناس و هذا اهم شئ بالنسبه لنا .

و اوضح الفنان محمد يسري “ كنت متوقع ردود الأفعال و ان الشخصية هتتشتم كتير بس كنت مبسوط لان الدور مختلف و كان الصعب في التصوير هي المشاهد الأكشن لأن فيها حركة و وقت كبير ”

و أشار محمد يسري عن مسلسلات رمضان “ كنت منبهر بمسلسل لعبة نيوتن و بكل تفاصيل المسلسل و الشغل مع استاذ تامر محسن شئ رائع اصلا ”

و أضاف يسري في تصريحات خاصة لصدي البلد “ اعمل حاليا علي تصوير مسلسل وعد إبليس إخراج مخرج إنجليزي كولين تيج ، بطولة عمرو يوسف و مجموعة كبيرة من النجوم و هو مسلسل ٦ حلقات ينتمي لنوعية الرعب ”

و تابع “ ان اي رعب في العالم ممكن يطلع فيه الوحش و فيه الحلو و هذا كله يقاس بعوامل صناعه العمل و نحن لدينا هذه العوامل من الاخراج للتأليف للتصوير للإنتاج و الممثلين طبعا ، حيث ان الفرق بيننا و بين الخارج انهم اشطر إداريا ”

و انهي محمد يسري حديثه :" بأن لا صحه للأشاعات عن ارتباطه بالفنانة الشابة رنا رئيس و انهم مجرد أصحاب "