عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إحنا أصحاب.. محمد يسري يكشف حقيقة ارتباطه برنا رئيس

صدى البلد

أقيم أمس مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، وكرمت إدارة المهرجان العديد من الفنانين ومنهم الفنانة أنوشكا، رانيا فريد شوقي ، محمد محمود ، سميحة أيوب ، نيرمين الفقي ، أحمد بدير ، محمود عبد الغني ، رنا رئيس ، محمد يسري.

 

و كان قد أكد الفنان الشاب محمد يسري عن فخرة و سعادته بتكريمه عن دوره في مسلسل ضل راجل و ان هذا التكريم يعني ان الممثل من خلال شغله وصل للناس و هذا اهم شئ بالنسبه لنا .

 

و اوضح الفنان محمد يسري “ كنت متوقع ردود الأفعال و ان الشخصية هتتشتم كتير بس كنت مبسوط لان الدور مختلف و كان الصعب في التصوير هي المشاهد الأكشن لأن فيها حركة و وقت كبير ”  

 

و أشار محمد يسري عن مسلسلات رمضان “ كنت منبهر بمسلسل لعبة نيوتن و بكل تفاصيل المسلسل و الشغل مع استاذ تامر محسن شئ رائع اصلا ”

 

و أضاف يسري في تصريحات خاصة لصدي البلد “ اعمل حاليا علي تصوير مسلسل وعد إبليس إخراج مخرج إنجليزي كولين تيج ، بطولة عمرو يوسف و مجموعة كبيرة من النجوم و هو مسلسل ٦ حلقات ينتمي لنوعية الرعب ”

 

و تابع “ ان اي رعب في العالم ممكن يطلع فيه الوحش و فيه الحلو و هذا كله يقاس بعوامل صناعه العمل و نحن لدينا هذه العوامل من الاخراج للتأليف للتصوير للإنتاج و الممثلين طبعا ، حيث ان الفرق بيننا و بين الخارج انهم اشطر إداريا ”

 

و انهي محمد يسري حديثه :" بأن لا صحه للأشاعات عن ارتباطه بالفنانة الشابة رنا رئيس و انهم مجرد أصحاب " 

محمد يسري مسلسل ضل راجل مسلسلات رمضان تفاصيل النجوم الفن

موضوعات متعلقة

محمود عبد المغني يكشف لصدى البلد عن أعماله القادمة ..شاهد

ربنا ستر.. أحمد بدير يكشف سبب تردده في تقديم دوره بمسلسل بين السما و الأرض

رنا رئيس: ياسر جلال أبويا الروحي وهذه نصيحة يحيى الفخراني

من مرسى علم.. داليا مصطفي تخطف الأنظار علي البحر

جنات تودع فصل الصيف بطريقتها الخاصة…شاهد

بإطلالة صباحية.. ريهام أيمن تخطف الأنظار عبر انستجرام

من الجيم.. محمد صلاح يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

بإطلالة صباحية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

يصيب بشلل مؤقت|وكالة الأدوية الأوروبية تحذر من عرض جانبي لـ لقاح أسترازينكا

الرئيس الفرنسي يودع "بولموندو" كنز الدولة الوطني إلى مثواه الأخير

بمناسبة عيده اليوم.. مزايا عديدة للفلاح المصري في قانون الري الجديد

اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الكامل لـ جهاز المنتخب الوطني

وزير الأوقاف: الدول الراعية للإرهاب تمثل الخطر الأكبر على الأمن العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

قرار عاجل من رئيس وزراء إسرائيل بسبب هروب الأسرى من سجن جلبوع

تعرف على وجهة مروان محسن عقب رحيله عن الأهلي

عاصفة ترابية تضرب هذه المحافظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

تهديد واحتجاز وتحرك أمني .. حكاية البلوجر إيفون نبيل مع زوجها النرجسي

فيديو

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

صابونة لبن الحمير.. أحدث صيحات التجميل للحماية من التجاعيد و بتنور البشرة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ