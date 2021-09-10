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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من فريال أشرف عقب اختيارها ضمن 30 شخصية مبدعة وملهمة

صدى البلد

 

أعربت فريال أشرف المتوجه بـ ذهبية اولمبياد طوكيو في الكاراتيه عن سعادتها عقب اختيارها من قبل مجلة فوربس العالمية من ضمن 30 شخصية مبدعة ومؤثرة.

 

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” :" مش قادرة أوصف احساسي وفرحتي بأختياري ضمن ٣٠ شخصية مبدعة ومؤثرة وملهمة في الشرق الأوسط تحت سن الـ ٣٠ سنة من FORBES الشرق الأوسط ..... الحمد لله".

 

 

إستادات توقع عقد رعاية البطلة العالمية فريال أشرف وتأسيس أكاديمية باسمها.. صور
 

وقعت إستادات الوطنية للاستثمار الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية برئاسة المهندس سيف الوزيرى، عقد رعاية البطلة المصرية العالمية فريال أشرف صاحبة إنجاز الحصول على الميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020.


كما وقعت شركة استادات بروتوكول مع البطلة فريال أشرف، لتأسيس أكاديمية باسمها فى مختلف أندية سيتى كلوب بمحافظات الجمهورية، على أن تقوم البطلة العالمية بالإشراف عليها لإعداد أبطال أولمبيين في لعبة الكاراتيه، باعتبارها أول لاعبة مصرية تفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية.


من جانبه، أكد المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة و العضو المنتدب لشركة استادات الوطنية، أن قرار رعاية شركة استادات للبطلة فريال أشرف وتأسيس أكاديمية بإسمها في فروع أندية سيتى كلوب يأتي في إطار خطة ورؤية الدولة المصرية 2030 لاكتشاف المواهب الرياضية في كافة الرياضات تزامناً مع تطوير المنشآت الرياضية لتقديم أفضل خدمة رياضية و اجتماعية و ترفيهية في محافظات مصر، مشددا على أن مجلس ادارة شركة استادات لن يقف دوره عند النشاط الرياضي للأعضاء، بل سيمتد دوره إلي حدود أبعد من ذلك مثل اكتشاف المواهب ورعايتها في مختلف اللعبات.


أضاف المهندس سيف الوزيرى أن أندية سيتى كلوب تضم أكاديميات رياضية لتجهيز أبطال المستقبل وإعدادهم بالشكل الجيد حيث يمنحهم سيتي كلوب الفرصة في المشاركة بالمنافسات المحلية كما تطلع لأن يكونوا نواة المنتخبات الوطنية في المحافل القارية والدولية.


تابع الوزيرى أن شركة استادات الوطنية معنية ببناء وتطوير الإنسان جنبا إلى جنب مع تطوير المنشآت الرياضية وتأهيل الأندية والاستادات المصرية فى مختلف المحافظات، وتحويلها إلى مجمع رياضى شامل ومتكامل تضم استادات مجهزة وفقا للمقاييس العالمية لتضاهى أهم وأشهر الملاعب فى مصر والوطن العربى.

اولمبياد طوكيو فريال أشرف الشرق الاوسط الوطن العربي المصري

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