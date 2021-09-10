شاهد.. صورة جديدة من كواليس مسلسل الثمانية

تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل “الثمانية” عبر مواقع التواصل الأجتماعي.

وكان المستشار تركى ال الشيخ أعلن عن ابطال مسلسل "الثمانية" حيث يشارك عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفى، محمود علاء (جامايكا)، منذر رياحنة، ومصطفي البنا.

الثمانية

وحرص تركي آل الشيخ، على حضور أول يوم تصوير برفقة نجوم العمل وعلق قائلًا "أحب أن أبارك إلى فريق العمل في أول مسلسل من تأليفي ( الثمانية) حيث إن اليوم هو أول يوم تصوير في المسلسل.

وتابع: "بدأت الفكرة عندما انتهيت من تأليف قصة الثمانية وقررت أن أحولها إلى مسلسل يعرض على الشاشة ومن هنا بدأت في اختيار العناصر التي تساعدني في إخراج هذا العمل إلى النور.

وأضاف: "وقع اختياري على المخرج القدير أحمد مدحت بعد أن شاهدت له عدة أعمال وكنت في أمريكا بولاية نيويورك وطلبته للحضور ليجلس معي لمناقشة كيفية إخراج العمل إلى النور.