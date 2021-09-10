بالأصفر ... إطلالة جذابة لـ داليا مصطفي علي الشاطئ

حرصت الفنانة داليا مصطفي علي مشاركة جمهورها، صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت داليا مصطفي بإطلالة جذابة علي شاطي مرسي علم علي البحر مما اثار اعجاب متابعيها.

وكان آخر أعمال الفنانة داليا مصطفي مسلسل “فارس بلا جواز”، مع عدد من النجوم أبرزهم مصطفى قمر وداليا البحيري.

فارس بلا جواز



مسلسل “فارس بلا جواز” دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال حلقات منفصلة متصلة، حول شاب يدعى “فارس”، يتعرض لظروف خارجة عن إرادته، وتجبره للبحث عن زوجة، لكنه لا يتمكن من إتمام الزواج في كل تجربة يخوضها مع بطلات العمل.

وتشارك داليا مصطفي حاليا في تصوير مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: مصطفى فهمي، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.

ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، كبير القرية في عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحديث.