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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صباحية.. داليا مصطفي تخطف الأنظار عبر انستجرام

داليا مصطفي
داليا مصطفي

حرصت الفنانة داليا مصطفي علي مشاركة جمهورها، صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت داليا مصطفي في الصورة بإطلالة صباحية مما اثار اعجاب متابعيها.

وكان آخر أعمال الفنانة داليا مصطفي  مسلسل  “فارس بلا جواز”، مع عدد من النجوم أبرزهم مصطفى قمر وداليا البحيري. 

فارس بلا جواز

مسلسل “فارس بلا جواز” دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال حلقات منفصلة متصلة، حول شاب يدعى “فارس”، يتعرض لظروف خارجة عن إرادته، وتجبره للبحث عن زوجة، لكنه لا يتمكن من إتمام الزواج في كل تجربة يخوضها مع بطلات العمل.

وتشارك داليا مصطفي حاليا في تصوير مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: مصطفى فهمي، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.

ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، كبير القرية في عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحديث.

داليا مصطفي انستجرام الفن التواصل الاجتماعي صور صورة جديدة

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