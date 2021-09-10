مفاجأة مالية غير متوقعة لرجل أثناء افتتاحه ورشة سيارات

تفاجأ رجل أمريكي بضربة حظ غير متوقعة عندما فاز بمبلغ مليون دولار في اليانصيب في نفس يوم افتتاحه ورشة لإصلاح السيارات.

اشترى براين وودل البالغ من العمر 46 عامًا والمقيم في ولاية فلوريدا تذكرة يانصيب بقيمة 5 دولارات من متجر في كالاهان.

العائلة الأمريكية

وقال وودل في بيان صحفي من هيئة يانصيب فلوريدا: «أحب تصليح المركبات، وكان حلمي دائمًا، أن أمتلك ورشة الإصلاح الخاصة بي، في نهاية يومنا الأول، توقفت عند متجر سيركل كي للحصول على بعض الأشياء، وفي نفس الوقت أخذت تذكرة يانصيب، وبعدها علمت أنني فزت بمليون دولار!».

قيمة الجائزة

وأضافت هيئة اليانصيب بفلوريدا أنه اختار أن يتلقى دفعة واحدة بمبلغ إجمالي قدره 880 ألف دولار.

ويحصل متجر «سيركل كي" على عمولة إضافية قدرها 2000 دولار مقابل بيع التذكرة الفائزة.