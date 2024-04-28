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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الخارجية الاماراتي: جهود مستمرة مع مصر لوصول المساعدات لغزة| فيديو

قال السفير سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية الاماراتي لشؤون التنمية ، إن مساعدات دولة الامارات للاشقاء في غزة تاريخية ومستمرة .

وأردف السفير سلطان الشامسي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن الامارات توجه كافة اشكال الدعم لاهالي غزة ، لافتا الي أن المساعدات تتضمن المساعدات الغذائية ، وتوفير اسرة لعلاج المصابين .

وأكمل : هناك جهود مستمرة مع جمهورية مصر العربية في وصول المساعدات لقطاع غزة ، ودولتنا تقدر الدور الذي تقوم به مصر لدعم الاشقاء في مصر .

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/bMTayTEnqExPHos4/?mibextid=21zICX&startTimeMs=366000

اهالي غزة المساعدات لقطاع غزة المساعدات الغذائية قطاع غزة وزير الخارجية الإماراتي

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