مساعد وزير الخارجية الاماراتي: جهود مستمرة مع مصر لوصول المساعدات لغزة| فيديو

قال السفير سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية الاماراتي لشؤون التنمية ، إن مساعدات دولة الامارات للاشقاء في غزة تاريخية ومستمرة .

وأردف السفير سلطان الشامسي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن الامارات توجه كافة اشكال الدعم لاهالي غزة ، لافتا الي أن المساعدات تتضمن المساعدات الغذائية ، وتوفير اسرة لعلاج المصابين .

وأكمل : هناك جهود مستمرة مع جمهورية مصر العربية في وصول المساعدات لقطاع غزة ، ودولتنا تقدر الدور الذي تقوم به مصر لدعم الاشقاء في مصر .

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