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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف المواصفات الرئيسية لسلسلة هواتف Infinix Zero X

تسريبات تكشف المواصفات
تسريبات تكشف المواصفات الرئيسية لسلسلة هواتف Infinix Zero X

كشفت تسريبات المواصفات الرئيسية لسلسلة هواتف Infinix Zero X من شركة إنفينيكس الصينية، والمتوقع إطلاقها قريبا، حيث تم رصد مواصفات الهواتف على منصة Google Play Console . 


وبحسب موقع GSMArena فإن سلسلة هواتف Infinix Zero X ستضم 3 هواتف هي : Infinix Zero X و Zero X Neo و Zero X Pro ، مع عدد من المواصفات الرائع. 

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وستأتي هواتف Infinix Zero X بشاشة من نوع OLED وتقنية HRR وبدقة x 2400 1080 بيكسل، ومعدل 90 أو 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير في أعلى الشاشة.  

Infinix Zero X to debut on September 13 - Gizmochina
هواتف Infinix Zero X


وستحتوى هواتف Infinix Zero X على بطارية سع كبيرة 5000 مللى أمبير في الشاشة، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 45 واط، حيث يتم شحن 80 %  من الهواتف في حوالي نصف ساعة. 

The Infinix Zero X family leaks on Google Play Console ahead of the announcement
هواتف Infinix Zero X


وستعمل هواتف Infinix Zero X بمعالج من نوع Helio G90T من شركة ميديا تيك MediaTek ، وذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت رام، وسعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت.  
 

شركة إنفينيكس هواتف إنفينيكس هواتف Infinix Zero X مواصفات هواتف Infinix Zero X هواتف ذكية

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