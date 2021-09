تسريبات تكشف المواصفات الرئيسية لسلسلة هواتف Infinix Zero X

كشفت تسريبات المواصفات الرئيسية لسلسلة هواتف Infinix Zero X من شركة إنفينيكس الصينية، والمتوقع إطلاقها قريبا، حيث تم رصد مواصفات الهواتف على منصة Google Play Console .



وبحسب موقع GSMArena فإن سلسلة هواتف Infinix Zero X ستضم 3 هواتف هي : Infinix Zero X و Zero X Neo و Zero X Pro ، مع عدد من المواصفات الرائع.



وستأتي هواتف Infinix Zero X بشاشة من نوع OLED وتقنية HRR وبدقة x 2400 1080 بيكسل، ومعدل 90 أو 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير في أعلى الشاشة.

وستحتوى هواتف Infinix Zero X على بطارية سع كبيرة 5000 مللى أمبير في الشاشة، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 45 واط، حيث يتم شحن 80 % من الهواتف في حوالي نصف ساعة.

وستعمل هواتف Infinix Zero X بمعالج من نوع Helio G90T من شركة ميديا تيك MediaTek ، وذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت رام، وسعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت.