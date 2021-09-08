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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إنفينيكس تحدد رسميا موعد إطلاق هاتفها الذكي HOT 11S

هاتف إنفينيكس الذكي
هاتف إنفينيكس الذكي Infinix HOT 11S

تستعد شركة إنفينيكس Infinix، لإطلاق هاتف ذكي جديد تحت اسم Hot 11S، والذي سيأتي بمواصفات مميزة وتكلفة منخفضة للأسواق الهندية في 17 سبتمبر الجاري، على أن يتم إطلاقه تباعاً للأسواق العالمية.

وكشف إعلان تشويقي شاركته الشركة الصينية لهاتفها الذكي القادم Infinix HOT 11S، عن العديد من المواصفات الرئيسية التي سيحصل عليها الهاتف، والتي تعد أبرزها معالج ميديا تك، من نوع Helio G88، وإعداد كاميرا ثلاثية خلفية، مع قارئ بصمات الأصابع مثبت في الجزء الخلفي من الهاتف، وفقاً لموقع "Gizmochina" التقني.

 

 

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سعر ومواصفات هاتف إنفينيكس Infinix HOT 11S

وأظهر إعلان إنفينيكس أن هاتفها القادم Infinix HOT 11S سيحتوي على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها ستأتى بدقة 50 ميجا بكسل، كما ستتضمن فلاش LED رباعي، كما سيحتوى الهاتف الذكي على مكبر صوت مزدوج بتقنية DTS لإنشاء صوت متعدد الأبعاد كأحدث تنسيق صوت محيطي.

Infinix Hot 11S
هاتف إنفينيكس Infinix HOT 11S

سيتم تشغيل هاتف إنفينيكس الذكي Infinix HOT 11S بواسطة معالج Helio G88، من إنتاج شركة ميديا تك، والذي سيأتي مقترناً بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي رام سعة 4 أو 6 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت.

وسيتم شحن الهاتف الذكي Infinix HOT 11S من إنفينيكس، بتقنية شحن سريع بقدرة 18 وات، عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وسيحتوي الجهاز على قارئ بصمات الأصابع مثبت على ظهر الجهاز.

وقد كشفت تسريبات سابقة أن هاتف إنفينيكس الذكي Infinix HOT 11S سيأتي بسعر بسعر 135 دولار ما يعادل 2100 جنيه مصري لنسخة 4 + 64 جيجا بايت، وبسعر 150 دولار ما يعادل 2300 جنيه مصري لنسخة 6 + 64 جيجابايت.

جدير بالذكر أن شركة إنفينيكس الصينية كانت أطلقت هاتفها الذكي Hot 10S إبريل الماضي، والذي تميز بشاشة من نوع IPS LCD قياس 6.8 بوصة، وكاميرا ثلاثية خلفية الرئيسية منها جاءت بدقة 48 ميجابكسل مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن باقي مواصفات هاتف HOT 11S، مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي عنه والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه في 17 سبتمبر.

هاتف إنفينيكس الذكي Infinix HOT 11S
إنفينيكس Infinix هاتف ذكي مواصفات Hot 11S سعر Hot 11S

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