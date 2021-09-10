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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بميزانية محدودة وبطارية كبيرة.. إنفينيكس تطلق هاتفها الذكي الجديد Infinix Hot 10i

هاتف إنفينيكس الجديد
هاتف إنفينيكس الجديد Hot 10i

أطلقت شركة Infinix إنفينيكس الصينية، هاتفها الذكي الجديد Infinix Hot 10i، بعد أن تم رصد الهاتف للمرة الأولى على منصة Google Play Console في مارس الماضي، كما حصل على اعتماده من قبل هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC في إبريل، ليتم إطلاقه الآن رسمياً في الفلبين بالعديد من المواصفات المميزة.

ووفقاً لموقع "Gizmochina" التقني، فإن الهاتف الذكي Hot 10i من إنفينيكس تميز بالعديد من المواصفات ويعد أبرزها سعة البطارية الكبيرة التي تبلغ 6000 مللي أمبير، بالإضافة إلى تقنية الشحن الآمن، ويعمل الهاتف الذكي بمعالج قوي من إنتاج شركة ميديا تك، مع السعر المنخفض الذي حصل عليه الهاتف، وكلف 1800 جنيه.

 

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مواصفات هاتف إنفينيكس الجديد Hot 10i

يحتوي هاتف إنفينيكس الجديد Hot 10i، شاشة بقياس 6.5 بوصة، والتى تأتي بجودة عرض HD+، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مثبت فى الجزء الخلفي للهاتف، كما احتوى الهاتف الذكي على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر QVGA، وفلاش LED رباعي، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 5 ميجابكسل.

يتم تشغيل الهاتف الذكي من إنفينيكس Hot 10i، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Helio p65، من إنتاج شركة ميديا تك، والذي يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت قابلة للتوسعة، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.

يملك هاتف إنفينيكس الجديد Hot 10i، بطارية كبيرة سعة 6000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، كما يحتوي الهاتف على تقنية أمان إضافية، وهى تقنية الشحن الآمن التى تقوم بفصل التيار الكهربائي عن الهاتف عند اكتمال شحن البطارية، ويملك الهاتف الذكي محرك Dar-Link لتحسين الألعاب، لتعمل بسلاسة أكبر.

ويدعم الهاتف الذكي Hot 10i، الإتصال اللاسلكي Wi-Fi،والبلوتوث، بالإضافة إلى تقنية تحديد المواقع GPS، وتقنية الإتصال بشبكات 4G LTE، ويأتى الهاتف بخيار الألوان الأربعة وهي: الأخضر والأسود والبنفسجي والأزرق.

سعر هاتف إنفينيكس Infinix Hot 10i

جاء الهاتف الذكي من إنفينيكس Infinix Hot 10i بسعر منخفض يبلغ 120 دولار "أي ما يعادل 1800 جنيه مصري".

Infinix Hot 10i
هاتف إنفينيكس الجديد Hot 10i
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