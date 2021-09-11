إدارة الاحتياطيات الصينية: خطط لطرح أول مزاد علني لمخزون الدولة من النفط الخام

في خطوة غير مسبوقة في أسواق النفط، تخطط الصين لوضع احتياطياتها من النفط الخام الحكومي في المزاد العالمي، وذلك سعيا منها لخفض تكاليف المواد الخام المرتفعة للمصنعين.

الإدارة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية في الصين أشارت في تقرير لها إلى إن عمليات الإطلاق ستتم على مراحل مختلفة وذلك بهدف إنشاء نوع من الاستقرار بين العرض والطلب في السوق المحلي لضمان استمرارية إنتاجية القطاع بشكل مستدام في البلاد.

وبحسب رويترز كانت هناك أنباء عن مبيعات غير مؤكدة لاحتياطيات النفط في شهري يوليو وأغسطس من هذا العام.

ورغم أن هذه المصادر لا تزال غير مؤكدة بحسب رويترز، إلا أن Goldman Sachs توقع بأن بكين قد باعت حوالي 22 مليون برميل في الشهر الثامن من العام الجاري، وهو الأمر الذي أدى إلى تباطؤ مشتريات الخام الصينية هذا الصيف.

يذكر بأن الواردات الصينية من النفط الخام كانت قد سجلت ارتفاعا قدره 8% في أغسطس 2021 مقارنة بمستويات يوليو في حين انخفضت بنسبة 5.7% على أساس سنوي على مدار العام بأكمله.