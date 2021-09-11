الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بقصف ميناء المخا التجاري

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ، أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) قصفت ميناء المخا التجاري جنوب غربي البلاد، بعد أسابيع من إعادة افتتاحه.

وبحسب وسائل إعلام ذكرت "ألوية العمالقة" التابعة لقوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ، في الساحل الغربي من اليمن، في بيان صدر اليوم السبت، عن مكتبها الإعلامي، أن الحوثيين استهدفوا الميناء بقصف صاروخي وبواسطة الطيران المسير بهدف تعطيل عمله، بعد أن بدأ وفد حكومي من وزارة النقل بتدشين العمل رسميا فيه.

ولم يكشف البيان عن حجم الأضرار التي لحقت بالميناء نتيجة للهجوم المزعوم.

في غضون ذلك، تعهد المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" بالكشف اليوم عن تفاصيل "عملية عسكرية واسعة" نفذتها الجماعة.

من جانب آخر، قالت الأمم المتحدة إن "اليمن يعتبر أفقر دولة عربية عالقة في حرب مجهولة المصير، وإن استئناف المفاوضات لإنهاء صراع عمره أكثر من 6 سنوات لن يكون أمرا سهلا".

وأضاف مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنه "أبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه لا توجد انتصارات سريعة في الحرب الأهلية باليمن، وأنه يعتزم مراجعة ما تكلل بالنجاح وما لم ينجح، والاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الرجال والنساء اليمنيين".

وبين أن القوى المتصارعة لم تناقش تسوية شاملة منذ العام 2016، لذلك، تأخرت كثيرا قوى الصراع في الانخراط في حوار سلمي مع بعضها بعضا تحت رعاية الأمم المتحدة، وفق بنود تسوية شاملة قائمة على حسن النوايا وبدون شروط مسبقة".