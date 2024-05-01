فودة يفتتح معرض الأنشطة اليدوية بمدرسة الزهور الثانوية بطور سيناء

افتتح اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء معرض الأنشطة الطلابية المتكامل بمدرسة الزهور الثانوية بطور سيناء المقام على هامش حفل ختام الأنشطة الطلابية المقام بمدرسة الزهور الابتدائية بطور سيناء .

وأشاد المحافظ بالأنشطة المدرسية والمعروضات المتنوعة والتي تشمل تتضمن أنشطة برنامج "لائق للحياة"، المجال الصناعي و "أعمال الأركت" وأنشطة الصحافة، والتربية الفنية وتضمنت ومجسمات للمشروعات القومية التي أقيمت في مصر خلال عهد الرئيس السيسي، ومشغولات يدوية.. مجلات الحائط الثقافية والاعمال اليدوية والماكيتات المجسمة واعمال الاقتصاد المنزلى، ومعرض للتربية الخاصة، ومجسمات الحياة البدوية واللوحات الفنية المعبرة عن المشروعات القومية على ارض المحافظة والاعمال المعبرة عن الاحداث السياسية ، مع شرح وافى من الطلاب القائمين على هذه الأعمال ،

واثنى المحافظ على كافة الاعمال المعروضة والتي تتميز بلمسة فنية راقية مع الاتقان الشديد كما قرر شراء عدد من هذه الاعمال تحفيزا لصانعيها ولتقديمها كهدايا لزوار المحافظة .

وقدم الشكر لمدير عام التربية والتعليم وكل من يعمل بالمنظومة التعليمية على ارض محافظة جنوب سيناء كما قدم شكره للمدرسين والاداريين واولياء الأمور لجهودهم البارزة مع الطلاب والتي ظهرت جليا من خلال معرض الأنشطة الطلابية المتكامل.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ومبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء ، ومحمد حامد عقل مدير عام التربية والتعليم بجنوب سيناء ، ولفيف قيادات مديرية التربية والتعليم وعددا من أولياء الامو ر والمهتمين بالعملية التعليمة.

معرض الأنشطة اليدوية والفنية

FB_IMG_1714564909664

FB_IMG_1714564869531