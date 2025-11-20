لحظة تاريخية.. نص كلمة أحمد أبو الغيط بعد منحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة فودان الصينية

منحت جامعة فودان الصينية، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، شهادة الدكتوراه الفخرية، وذلك تقديراً لإسهاماته البارزة والمقدرة في تطوير التعليم الأكاديمي، وتعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية وجامعة فودان.

​وأكد أبو الغيط، أن هذا التكريم ليس شخصياً وحسب، بل هو تقدير لكل ما تمثله جامعة الدول العربية من قيمة ورمز، وبوصفها جسراً للتواصل البناء مع حضارات العالم كافة، مؤكداً تقدير العالم العربي لنهضة الصين المعاصرة ومسيرتها الحضارية.

وألقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمة ترحيبية في مراسم منح الدكتوراه الفخرية من جامعة فودان الصينية، شنغهاي 20 نوفمبر 2025، جاء نصها كالتالي:

معالي البروفيسور جين لي، رئيس جامعة فودان، السيدات والسادة، الحضور الكريم، إنه لشرف عظيم أن أقف هنا اليوم في هذا الصرح الأكاديمي العريق جامعة فودان، التي تعد من أعرق وأرفع مؤسسات التعليم العالي في الصين وواحدة من أبرز مراكز البحث العلمي والابتكار في العالم، وقد تميزت بدورها الرائد في إعداد الكفاءات العلمية والفكرية، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشهد هذه اللحظة التاريخية بمنحي درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة فودان، هذا التكريم لا أعتبره تكريماً شخصياً فقط بل هو تقدير لكل ما تمثله جامعة الدول العربية "بيت العرب" من قيم العمل المشترك التي تعتبر جسراً للتواصل الحضاري والإنساني بين شعوبنا، وخدمة قضايا أمتنا العربية، وداعماً للتعاون مع مختلف دول العالم.

إن هذا التكريم يعبر عن صداقة ومحبة بين العالم العربي والصين، ورسالة أمل بأن تظل جسورنا ممتدة، وحواراتنا مفتوحة، وتعاوننا مثمراً لخدمة العالمين العربي والصيني.

في هذه اللحظة، وسط هذا الحشد الكريم، وفي هذه المدينة النابضة بالحياة شنغهاي، تتولد في نفسي مشاعر التقدير العميق وتدفعني لبذل مزيد من الجهد لتعزيز روابطنا الثقافية والعلمية من أجل مستقبل مشرق.

في الختام، أود أن أشكر جامعة فودان وأساتذتها وطلابها، وأشكر الشعب الصيني الصديق على هذا التكريم الذي سيبقى علامة مضيئة في مسيرتي العملية.