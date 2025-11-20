مدبولي: حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية وصلت إلى أكثر من 8 ملايين طن

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “التصور لمدينة الإعلام أن يكون بها أستوديوهات لتصوير أفلام وأحداث عالمية كبيرة جدا.. بحيث تساهم فى زيادة الرواد السياحي وإقامات للأطقم التي تعمل على هذا الأمر.. وسيكون بالقرب من منطقة الأهرام، وبالتالي تستفيد للمنطقة كلها”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم: “لدينا إكتفاء ذاتي من الأرز، إنما الشئ الوحيد اللي بيكبلنا هي المياه وليس الأرض أو الزراعة، وكل ما بقدر أوفر من المياه وإستهلاكاتها ومعالجتها وتحليتها وتتحملها الدولة للزراعة، وبالتالي نظريا أستطيع الوصول لإكتفاء ذاتي من القمح، ولكن سأتوقف عن زراعات محاصيل أخري مهمة جدا للدولة، وبالتالي هي عملية توازن".

وتابع: "حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية وصلت إلى أكثر من 8 مليون طن، نتيجة عمل محاصيل أخري العالم يحتاجها وبالتالي أستطيع إصدارها.. والدولة تعمل بقوي فى إستصلاح الأراضي، مثل الدلتا الجديدة لتزويد تغطية أكثر من إحتياجاتنا للقمح".