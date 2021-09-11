عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث القاهرة تضبط هاربين من أحكام قبل سقوطها

كلبش
كلبش

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين؛ خاصةً الأحكام الجنائية واجبة النفاذ والمجمعة ووشيكة السقوط.

فقد واصلت مديرية أمن القاهرة جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) حال تردده على دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، والهارب من السجن على ذمة إحدى القضايا "والمقضى فيها بالسجن المؤبد".
 

وضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة ، والهارب من السجن على ذمة إحدى القضايا والمقضى فيها بالسجن المؤبد.
 

كما تم ضبط ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة) حال تواجده بدائرة القسم ، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا.

وبمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 

جهود أجهزة وزارة الداخلية الهاربين الأحكام الجنائية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسى: بياخدوا الولاد الصغيرين يجوزوهم علشان يطلعوا متطرفين| فيديو

خبراء: متحورات كورونا ستفاقم الوضع الصحى في أفريقيا

حاسبوني وحاسبوا الحكومة.. الرئيس السيسي: مين يقدر يوفر تأمين صحي حقيقي لـ 100 مليون

الموت والاغتصاب والاعتقال والتعذيب.. أكثر ما يخافه الإثيوبيون في عامهم الجديد

السيسي ينتقد موقف مؤسسات التمويل الدولية من دول أفريقيا

بتعملوا كدا ليه في أولادكم.. الرئيس السيسي يعلق على زواج القاصرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

اغتصبوها واتهمومها بالإجهاض.. حكم نهائي ينتصر لطالبة التمريض بالبحيرة

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

4 حالات لقطع المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية .. رددها الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر مكالمة التليفون بين بايدن وبوش يوم 11 سبتمبر من على طائرة الرئاسة.. تفاصيل مذهلة

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

فيديو

التهمت جزءا من ذراعه.. حقيقة هجوم سمكة على شخص بالساحل

فديو جراف.. مواقف إنسانية وسر نجاحه .. قصة محمود العربي التاجر الأمين

يؤدي للوفاة.. أسباب وأعراض الهربس الفموي لدى الأطفال

فيديو جراف.. مريض نفسي.. طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلب

المزيد

ساحة رأي

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ