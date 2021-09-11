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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري زيارة إلى إيران الأسبوع الجاري

رافائيل جروسي
رافائيل جروسي

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم السبت، بأن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، يعتزم زيارة إيرن الأسبوع الجاري.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين لم تسمهم قولهم: “رئيس المراقبين النوويين التابع للأمم المتحدة جروسي سيسافر إلى طهران هذا الأسبوع لإجراء محادثات”.

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وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي، تقريرا حول أنشطة إيران النووية واتهمتها بانتهاك التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها، إن “إيران تواصل خرق التزاماتها النووية في اتفاق فيينا 2015”، مضيفة أن “هناك أربعة 4 مواقع تخصيب يورانيوم في إيران لا نستطيع الوصول إليها”.

وأوضح التقرير أن “إيران لم تقدم تفسيرات ضرورية بشأن آثار اليورانيوم في مواقع نووية غير معلنة”، لافتة إلى أن السلطات الإيرانية قوضت أنشطة مراقبة برامج طهران النووية بشكل كبير.

ولفت التقرير إلى أن “إيران تواصل خرق التزاماتها المحددة في الاتفاق النووي بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب”.

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